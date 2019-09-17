За некоторыми объектами арендаторам приходится охотиться.

Московский рынок офисной недвижимости испытывает дефицит свободных площадей, особенно это касается больших объектов, рассказала руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина."Мы наблюдаем дефицит офисных площадей на рынке, это однозначно так. Есть даже клиенты, которые охотятся за определенными объектами. В мае этого года мы были поставлены с одним нашим корпоративным клиентом в конкуренцию по объекту площадью 8 тыс кв м. Мы сейчас говорим о больших площадях 8-10 тыс кв м и больше. Да, абсолютно точно в этих объемах дефицит присутствует", - сказала Наталья Никитина.Сейчас сток офисной недвижимости составляет 17 млн кв м, из них 2 млн кв м – свободных площадей. Вакансия сейчас составляет 11%. При этом спрос значительно возрос, в то время как новых объектов на рынок почти не выходило.Спрос в первом полугодии был на уровне 1 млн кв м, а новое предложение – всего 120 тыс кв м. В этом году ввод будет на уровне 350 тысяч кв м, а общий спрос на уровне 2 млн кв м. Сейчас мы видим тренд на консолидацию крупных государственных корпораций, которые нуждаются в больших помещениях. Активны it-компании, e-commerce, финансы и банки, развиваются коворкинги, отметила эксперт.По ее словам, в целом спрос будет держаться на уровне 2 млн кв м, а к 2020-2021 годам может вырасти до 5,5 млн кв м. Новое предложение в свою очередь остается на низком уровне.Ранее уже сообщалось о дефиците площадей на рынке офисной недвижимости. По данным аналитиков Colliers International, сложно арендовать офисы больших площадей. Так, в начале года офисы от 20 тыс кв м были лишь в 16 бизнес-центрах против 20 в прошлом. Из-за ограниченного предложения многие крупные арендаторы заключают сделки еще на стадии строительства офисного центра.Аналогичную точку зрения выразили и в JLL, там отметили нехватку качественных бизнес-центров, особенно в центре. По оценкам компании, в ближайшие пять лет в Москве постоят примерно 2,5 млн кв м офисной недвижимости, но только 300 тыс кв м будут класса А и центрально расположены.