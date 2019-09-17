Британский Верховный суд проверит, законно ли приостановили работу парламента страны. Ранее премьер Борис Джонсон добился согласия королевы закрыть парламент на период с 10 сентября до 14 октября.

Британский Верховный суд проверит, законно ли приостановили работу парламента страны. Ранее премьер Борис Джонсон добился согласия королевы закрыть парламент на период с 10 сентября до 14 октября. Однако депутаты во главе с представителем Шотландской национальной партии Джоанной Черри оспорили так называемую пророгацию в суде. Они обвинили главу правительства в попытке стимулировать жесткий вариант Brexit и даже в введении королевы в заблуждение.На прошлой неделе суд в Эдинбурге признал остановку работы парламента незаконной, напоминает телеканал "Россия 24". Правительство объявило, что подаст апелляцию в Верховный суд. Если тот согласится с незаконностью паузы, то депутаты возобновят работу, а Джонсон рискует даже потерять пост премьера.