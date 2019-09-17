Стало известно об официальном разводе Ксении Собчак. А ведь буквально несколько дней назад она сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым.

Стало известно об официальном разводе Ксении Собчак. А ведь буквально несколько дней назад она сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым.В конце 2018 года появились первые данные о проблемах в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана. Ходили слухи, что скандально известная телеведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Несмотря на то, что гламурная блондинка не комментировала информацию, периодически ее муж делился с общественностью неоднозначными постами на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Весной Ксения и Максим выступили с официальным заявлением о расставании. А уже в сентябре Собчак вышла замуж за Богомолова. Самое неожиданное в этой истории, что совсем недавно она оформила развод с Виторганом. Как утверждает агентство городских новостей , в июле мировой судебный участок района Хамовники расторг брак журналистки и актера."Исковое заявление Собчак Ксении Анатольевны к Виторгану Максиму Эммануиловичу о расторжении брака супругов, имеющих детей, удовлетворено", – сообщили репортерам в суде. Примечательно, что иск телеведущая подала 31 мая, суд расторг брак 1 июля, 3 августа решение вступило в законную силу.А 13 сентября в Грибоедовском загсе Москвы сочеталась браком с Константином Богомоловым. Туда влюбленные приехали на катафалке. После регистрации молодожены пересели в карету, чтобы доехать до церкви, где планировали обвенчаться. Ради святого таинства изменила наряд на более закрытый. Торжество состоялось в Музее Москвы, под конец вечера гламурная блондинка исполнила эротический свадебный танец в окружении "монахов".