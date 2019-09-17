Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно. Девочки выжили, но получили серьезные травмы.

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно. Девочки, как уточняет "МК", выжили, но получили серьезные травмы.Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел вечером 16 сентября на Некрасовском мосту на проспекте Защитников Москвы. По словам очевидцев, женщина вела себя неадекватно, разговаривала с отсутствующим супругом, хваталась за нож и толкала детей на проезжую часть. Стоило прохожим вмешаться, как мать схватила малышек и с криком "Я их убью" перебросила через перила эстакады."Люди подбежали, схватили даму за волосы. Полицейские, когда приехали, не могли с ней справиться, она чрезвычайно сильная", — рассказала водитель, уговаривавшая злоумышленницу отпустить девочек.По некоторым данным, женщина наблюдалась у психиатра, а эта выходка была не первой в ее жизни.Девочек доставили в больницу, они находились в сознании. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".