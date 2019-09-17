Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы одного из муниципальных образований Александровского района. Она подозревается в присвоение вверенного имущества.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы одного из муниципальных образований Александровского района. Она подозревается в присвоение вверенного имущества.Следствием установлено, что весной глава фиктивно трудоустроила гражданина на должность главного специалиста. С мая по сентябрь руководитель муниципального образования получала заработную плату, начисляемую главному специалисту, в результате чего присвоила около 60 тысяч рублей бюджетных средств. После выявления факта противоправного поведения глава добровольно досрочно сложила с себя полномочия должностного лица. Признав вину, она выразила намерение в полном объеме вернуть в бюджет присвоенные средства.