Льва Аникина признали виновным в мошенничестве

Льва Аникина признали виновным в мошенничествеФрунзенский районный суд вынес приговор экс-начальнику отдела маркетинга и сбыта продукции комбината «Тепличный» Льву Аникину. Его признали виновным по двум статьям: получении мзды и мошенничестве в крупном размере.За 3 года своей работы Аникин систематически получал от представителей юридических лиц деньги. За «вознаграждение» он согласовывал объемы и обеспечивал надлежащее качество продукции, предоставлял право первоочередной отгрузки товара комбинатом в магазины. Общая сумма полученных денег - 2,8 миллиона рублей.Кроме того, после увольнения Аникин убедил гендиректора ООО «Флорида» в том, что за некую плату может оказывать содействие в поставках продукции комбинатом, при этом не сообщил, что его уволили. За «содействие» он получил больше 500 тысяч рублей.Суд назначил тому 3 года исправительной колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей.