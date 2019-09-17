Политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала 112. Украина раскритиковал позицию и заявления бывшего президента страны Леонида Кучмы, который представляет Киев на переговорах по мирному процессу в Донбассе в рамках минских соглашений. Свое мнение, отличающееся о того, что прописано в документе, политику стоит оставить при себе, уверен эксперт.

Политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "112. Украина" раскритиковал позицию и заявления бывшего президента страны Леонида Кучмы, который представляет Киев на переговорах по мирному процессу в Донбассе в рамках минских соглашений. Свое мнение, отличающееся о того, что прописано в документе, политику стоит оставить при себе, уверен эксперт.Многие специалисты успели обратить внимание на тот факт, что украинские власти последовательно занимают позицию, согласно которой они отказываются выполнять взятые на себя же обязательства в рамах минских соглашений. При этом сам договор, от которого зависит мирный процесс в Донбассе, они трактуют так, как им самим хочется.Материал дополняется.