Политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала 112. Украина раскритиковал позицию и заявления бывшего президента страны Леонида Кучмы, который представляет Киев на переговорах по мирному процессу в Донбассе в рамках минских соглашений. Свое мнение, отличающееся о того, что прописано в документе, политику стоит оставить при себе, уверен эксперт.
Политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "112. Украина" раскритиковал позицию и заявления бывшего президента страны Леонида Кучмы, который представляет Киев на переговорах по мирному процессу в Донбассе в рамках минских соглашений. Свое мнение, отличающееся о того, что прописано в документе, политику стоит оставить при себе, уверен эксперт.
Многие специалисты успели обратить внимание на тот факт, что украинские власти последовательно занимают позицию, согласно которой они отказываются выполнять взятые на себя же обязательства в рамах минских соглашений. При этом сам договор, от которого зависит мирный процесс в Донбассе, они трактуют так, как им самим хочется.
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