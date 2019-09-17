Полицией американского штата Флорида задержан предположительный серийный убийца. Cпециалисты определили связь между жертвами и ДНК на его сигарете.

Полицией американского штата Флорида задержан предположительный серийный убийца. Специалисты определили связь между жертвами и ДНК на его сигарете.По предварительным данным, 37-летний Роберт Хейс убил четверых женщин во Флориде с 2005 года.Хейса уже обвиняют в убийстве проститутки Рейчал Бэй, которую он задушил в 2016 году. Она была найдена на обочине дороги, убийца забрал ее зубы и челюсть.После проведения баллистической экспертизы и анализа ДНК-улик следователи предположили, что Хейс застрелил еще трех женщин в городе Дейтона-Бич, когда учился в колледже. Все жертвы были найдены обнаженными, лежащими лицом вниз.Хейс закончил колледж по специальности уголовное право.Его удалось поймать, после того как следователи получили профиль ДНК, извлеченный из последней жертвы. Он был связан с первыми тремя убийствами, а также с самим Хейсом в полицейской базе.В ходе слежки полицейские подобрали окурок, который он оставил перед тем, как сесть в автобус.