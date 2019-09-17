Поклонники переживают за любимого телеведущего. В последнее время в соцсетях Бориса Корчевникова мало позитивных фото, что, как многим кажется, является тревожным знаком.

Поклонники переживают за любимого телеведущего. В последнеевремя в соцсетях Бориса Корчевникова мало позитивных фото, что, как многим кажется,является тревожным знаком.Интернет-обыватели бурно обсуждают свежий снимок шоуменав "Инстаграм". Борис опубликовал фото, на котором он запечатлен в момент работы. Корчевников,являющийся генеральным директором телеканала "Спас", окружен коллегами.В кадре шоумен выглядит вполне довольным. Он во всюулыбается. Между тем, тот факт, что фотография исполнена в черно-белом варианте,встревожил поклонников. Подписчики решили, что в этом есть нечто зловещее."Тревожное фото!(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Я аж испугалась, фото в черном фоне!!! Здоровья иблагополучия вам, Борис !!!🙏🙏🙏🙏", "С утра в ленте увидела, аж сердце бешено застучало-испугалась, чточто-то нехорошее случилось. Борис, размещайте светлые фото, такие же, как Высам!" – писали поклонницы Бориса Корчевникова.Отметим, что телеведущий –настоящий любимец женщин. Соцсети шоумена переполненными комментариями от неравнодушныхинтернет-обывательниц. Зрительницы очень переживают за : во-первых,он никак не женится, во-вторых, в Сети постоянно появляются сплетни онездоровье звезды.Напомним, некоторое времяназад перенес тяжелый недуг, в результате которого ему дажеделали трепанацию черепа. Телеведущий говорит, что решил свои проблемы со здоровьем,однако фанатки все равно нервничают.