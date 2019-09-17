Поклонники переживают за любимого телеведущего. В последнее
время в соцсетях Бориса Корчевникова мало позитивных фото, что, как многим кажется,
является тревожным знаком.
Поклонники переживают за любимого телеведущего. В последнее
время в соцсетях Бориса Корчевникова мало позитивных фото, что, как многим кажется,
является тревожным знаком.
Интернет-обыватели бурно обсуждают свежий снимок шоумена
в "Инстаграм". Борис опубликовал фото, на котором он запечатлен в момент работы. Корчевников,
являющийся генеральным директором телеканала "Спас", окружен коллегами.
В кадре шоумен выглядит вполне довольным. Он во всю
улыбается. Между тем, тот факт, что фотография исполнена в черно-белом варианте,
встревожил поклонников. Подписчики решили, что в этом есть нечто зловещее.
"Тревожное фото!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Я аж испугалась, фото в черном фоне!!! Здоровья и
благополучия вам, Борис !!!🙏🙏🙏🙏", "С утра в ленте увидела, аж сердце бешено застучало-испугалась, что
что-то нехорошее случилось. Борис, размещайте светлые фото, такие же, как Вы
сам!" – писали поклонницы Бориса Корчевникова.
Отметим, что телеведущий –
настоящий любимец женщин. Соцсети шоумена переполненными комментариями от неравнодушных
интернет-обывательниц. Зрительницы очень переживают за : во-первых,
он никак не женится, во-вторых, в Сети постоянно появляются сплетни о
нездоровье звезды.
Напомним, некоторое время
назад перенес тяжелый недуг, в результате которого ему даже
делали трепанацию черепа. Телеведущий говорит, что решил свои проблемы со здоровьем,
однако фанатки все равно нервничают.