Легкий самолет упал недалеко от международного аэропорта Манаус на севере Бразилии. На борту были 16 человек, все выжили.

Легкий самолет упал недалеко от международного аэропорта Манаус на севере Бразилии. На борту были 16 человек, все выжили. Вскоре после взлета пилот обнаружил неисправность, но не смог развернуться, чтобы сесть на аэродром.В результате самолет рухнул в джунгли, передает телеканал "Россия 24". На месте происшествия еще работают спасатели. В этих труднодоступных лесах Амазонии пришлось подключить к поискам вертолет. Работу аэропорта Манаус приостановили на несколько часов.