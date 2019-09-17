Для кадрового укрепления системы образования в Костромской области прорабатывается вопрос увеличения доли студентов, обучающихся по целевым договорам

Для кадрового укрепления системы образования в Костромской области прорабатывается вопрос увеличения доли студентов, обучающихся по целевым договорамВ департаменте образования и науки Костромской области опровергли слухи о повсеместном «кадровом кризисе» в школах. Там подчеркнули, что проблемы нехватки педагогов носят локальный характер. Зачастую, чтобы их решить, требуется грамотный управленческий подход.Сегодня в социальных сетях открылось бурное обсуждение кадрового дефицита в костромских школах. Началось все с сообщения о том, что пятиклассникам 28-ой гимназии не преподают русский язык.В департаменте образования эту информацию подтвердили, отметив явную недоработку со стороны молодого директора. Руководитель гимназии не назначила замену уволившемуся учителю, хотя в учебном заведении есть еще три педагога русского и литературы. Кроме того, директор об этом даже не сообщила в управление образования города.После обсуждения в сети интернет, в ситуацию вмешались власти. Нагрузку педагогов-филологов 28-ой гимназии распределили таким образом, что уроки русского языка и литературы теперь есть во всех классах.В ответ на сообщения в интернете о повсеместном «кадровом дефиците» в костромских школах, в департаменте образования подчеркнули, что проблема носит исключительно локальный характер. Директор ведомства Илья Морозов отметил, что для решения вопроса зачастую требуется грамотный управленческий подход. В той же ситуации с 28-ой гимназией, по словам собеседника, от руководителя требовалось оперативно принять необходимые меры.В департаменте также добавили, что в текущем году в систему образования Костромской области пришли работать 107 молодых специалистов. Это выпускники Галичского и Шарьинского педагогических колледжей, костромского госуниверситета, а также 15 человек, окончивших вузы и колледжи других регионов России.Для кадрового укрепления системы образования в Костромской области прорабатывается вопрос увеличения доли студентов, обучающихся по целевым договорам. В прошлом учебном году таковых было 378 человек.