Мощный взрыв прогремел в афганском городе Чарикар. Жертвами теракта стали 24 человека, еще более 30 получили ранения. Бомба сработала во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани.

Мощный взрыв прогремел в афганском городе Чарикар. Жертвами теракта стали 24 человека, еще более 30 получили ранения.Бомба сработала во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани, который приехал в город на предвыборный митинг. Сам глава государства не пострадал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.Президентские выборы в стране должны пройти 28 сентября. Ранее боевики террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) призвали жителей не ходить на предвыборные мероприятия и не участвовать в голосовании, пригрозив терактами.