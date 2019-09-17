Космический корабль может приземлиться не там, где планировалось. А значит экипажу понадобится специальный нож для строительства укрытия и какое-то оружие: все-таки диких животных никто не отменял, считает Олег Кононенко.

Космический корабль может приземлиться не там, где планировалось. А значит экипажу понадобится специальный нож для строительства укрытия и какое-то оружие: все-таки диких животных никто не отменял, считает Олег Кононенко.Российский космонавт добавил, что место посадки спускаемого аппарат определяют сразу, однако добраться туда быстро получается не всегда, пишет агентство ТАСС.Напомним, ранее в носимый аварийный запас, или НАЗ, космонавтов входил трехствольный пистолет ТП-82, который мог стрелять двумя типами боеприпасов: мелкокалиберный патрон с диаметром пули 5,45 миллиметров и мощный, 12,7 миллиметров, начиненный дробью. Прикладом оружию служит универсальный нож-мачете. Им можно и рубить ветки, и даже копать.Однако в середине двухтысячных от ТП-82 отказались. Оставили только приклад-мачете. Зато в НАЗ появился набор рыболовных снастей.