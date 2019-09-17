Российская биатлонистка Маргарита Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Решение было вынесено 17 сентября Международным союзом биатлонистов.

Российская биатлонистка Маргарита Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Решение было вынесено 17 сентября Международным союзом биатлонистов.Как сообщает ТАСС, именно с этого дня будет отсчитываться срок дисквалификации россиянки. Она сможет возобновить карьеру в марте 2021 года.Напомним, что 28-летняя спортсменка ранее трижды подряд пропустила допинг-тестирование во внесоревовательный период, что является грубым нарушением антидопинговых правил.