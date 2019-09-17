Российский теннисист Евгений Донской без особых проблем вышел в следующий раунд турнира серии ATP – St. Petersburg Open, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Россиянин обыграл в стартовой встрече итальянца Маттео Виолу со счетом 6:2, 6:1.

Российский теннисист Евгений Донской без особых проблем вышел в следующий раунд турнира серии ATP – St. Petersburg Open, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Россиянин обыграл в стартовой встрече итальянца Маттео Виолу со счетом 6:2, 6:1.Соперники провели на корте 1 час 5 минут. Во втором круге Донской встретится со своим соотечественником Даниилом Медведевым, посеянным на турнире под первым номером. Матч между ними состоится 18 сентября.Напомним, что призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге превышает 1,2 миллиона долларов.