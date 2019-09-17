В среднем российская семья тратит на оплату услуг ЖКХ 9,6% от своего заработка. Однако размер оплаты в разных регионах сильно отличается.

По итогам 2018 года меньше всего за коммуналку платят жители Дагестана – 4,6% от заработка или 2 445 рублей, говорится в исследовании РИА Новости.Также сравнительно немного платят жители Ингушетии, Хакасии, Татарстана, Чечни и Забайкалья.Самые большие расходы несут жители Камчатского края – на оплату ЖКУ у них уходит 15% доходов или 9,7 тысячи рублей в месяц. Высокие показатели в Магаданской области и Ямало-Ненецком АО.Уровень тарифов ЖКХ может быть обусловлен различными причинами, в том числе и природно-географическими. Кроме того, значение имеет уровень дохода жителей региона, подчеркивают эксперты. На долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет и доля населения, проживающего в квартирах – это подразумевает более активное использование услуг ЖКХ.