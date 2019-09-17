Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин стал обладателем серебряной медали в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в казахстанском Нур-Султане. В финальном поединке россиянин уступил японцу Кэнъитиро Фумите.

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин стал обладателем серебряной медали в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в казахстанском Нур-Султане. В финальном поединке россиянин уступил японцу Кэнъитиро Фумите.Бронзовыми призерами турнира стали иранец Али Неджати и казахстанец Мирамбек Айнагулов.Медаль Емелина оказалась для сборной России уже пятой на турнире. Российская команда лидирует в медальном зачете чемпионата мира с двумя золотыми и тремя серебряными наградами.