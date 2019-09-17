Помойку особого режима сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации Владимира обнаружили рядом с исправительной колонией №5.

Помойку особого режима сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации Владимира обнаружили рядом с исправительной колонией №5.Древесина, стекло, пластик и даже тюремная одежда с именами заключенных. Неизвестные свезли в овраг на улице Полины Осипенко сотни тон строительных и твердых коммунальных отходов. Овраг расположен на муниципальной земле, но является режимной территорией, так как находится менее чем в 25 метрах от самой колонии. Однако, по словам главного эколога города Сергея Сухопарова, это не помешало несколько лет беспрепятственно вывозить сюда десятки КамАЗов, груженных мусором. Теперь ответственные лица будут привлечены к административной ответственности. Уже ведутся административные расследования в отношении нескольких юрлиц - Исправительной колонии №5 и ООО "Арсенал", также будет вынесено предписание убрать весь мусор с территории. Руководство колонии, с выводами экологов не согласилось и заявило, что будет оспаривать протокол. Окончательную точку в споре поставит суд.Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране окружающей среды администрации г. Владимира: "Руководство колонии предлагает засыпать этот овраг, т.е. засыпать вместе со строительным мусором, вообще мусор должен не засыпаться, а вывозиться. Это первое нарушение. И второе нарушение - засыпка оврагов на территории города запрещена. У нас правилами благоустройства засыпка оврагов запрещена, т.е. руководство колонии предлагает сразу 2 нарушения провести. Мы категорически против. Как администрация города, мы считаем, что муниципальная территория должна быть очищена от отходов."