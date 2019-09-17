Местный житель поставил на фиктивный миграционный учет 20 иностранцев.

Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Ковровчанин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Сотрудниками полиции установлено, что в период с июля прошлого года по июль текущего подозреваемый направил в территориальный отдел по вопросам миграции 20 уведомлений о прибытии уроженцев среднеазиатских республик с указанием места их проживания в квартире по месту своего жительства. Намерения предоставить помещение для проживания у фигуранта изначально не было.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.