Восемнадцатилетний российский турист скончался в результате несчастного случая во время полета на парашюте в Турции, его мать была госпитализирована с многочисленными травмами. Момент падения сняли на видео.

Восемнадцатилетний российский турист скончался в результате несчастного случая во время полета на парашюте в Турции, его мать была госпитализирована с многочисленными травмами, сообщает DHA. Момент падения сняли на видео.ЧП произошло в минувшую субботу, 14 сентября, в анатолийском районе Коньяалты. Прибывшие из Новосибирска туристы заранее договорились с сотрудниками компании, занимающейся парасейлингом, что им организуют полет, как только стихнет ветер. Вечером того же дня их пригласили на пляж, но стоило россиянам подняться в воздух, как мощный порыв оборвал трос. Гонимый ветром парашют улетел на территорию отеля и зацепился стропами за пальму, при этом мать и сын на скорости врезались в ствол дерева.Пострадавших доставили в больницу, но врачам не удалось спасти 18-летнего Марка — на следующий день он скончался. Мать подростка в тот же день выписали из госпиталя, к ней уже прилетел супруг — новосибирский общественник Евгений Митрофанов.Руководителя компании, организовывавшей полеты на парашюте над морем, взяли под стражу.С начала нынешнего туристического сезона в Турции погибли около 90 россиян, среди них много детей.