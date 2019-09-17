В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.

В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в Центре общественных связей ФСБ России.Подчеркивается, что при задержании одной из шхун, ее экипаж в составе более 45 человек, напал на российскую досмотровую группу, нанеся трем пограничникам ранения разной степени тяжести.Оба задержанных судна конвоируются в Находку.По факту нападения северокорейских браконьеров на российских морских пограничников временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Чин Чжон Хёп был вызван в министерство иностранных дел РФ.