Адвокат вышедшего на свободу Александра Кокорина Юрий Падалко сообщил журналистам, что футболист 16 сентября заключил соглашение с санкт-петербургским Зенитом. Прежний контракт игрока с сине-бело-голубыми истек 30 июня.

Адвокат вышедшего на свободу Александра Кокорина Юрий Падалко сообщил журналистам, что футболист 16 сентября заключил соглашение с санкт-петербургским "Зенитом". Прежний контракт игрока с сине-бело-голубыми истек 30 июня."У Кокорина вчера была заключено трудовое соглашение с "Зенитом", поэтому он будет в составе", – приводит слова адвоката Кокорина ТАСС.Позже стало известно, что питерский клуб дозаявил футболиста на текущий сезон РПЛ в установленные сроки. Об этом сообщила пресс-служба РФС.17 сентября братья Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Футболисты отказались общаться с прессой, покинув колонию на машине отчима Александра Кокорина.