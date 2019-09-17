Премьера министра Британии Бориса Джонсона встретили в Люксембурге свистом и улюлюканьем. Протестанты невзлюбили английского политика.

Премьера министра Британии Бориса Джонсона встретили в Люксембурге свистом и улюлюканьем. Протестанты невзлюбили английского политика.В Люксембургском герцогстве Джонсон должен был встретиться со своим коллегой Ксавье Беттелем. До этого премьер провел переговоры по поводу Брекзита, и теперь должен был выступить на итоговой пресс-конференции, однако собравшиеся активисты освистали Бориса. Они кричали "Позор тебе!".Политик не выдержал такого обращения к себе. Он довольно спешно проскользнул мимо недоброжелателей, а потом сел в свой служебный автомобиль и уехал, ТВ-центр. Ксавье Беттелю пришлось выступать в одиночку перед журналистами. Он рассказал, что встречал прошла безрезультатно и призвал Британию придумать решение по вопросу Брекзита.