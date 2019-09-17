В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский Зенит на выезде встречается с французским Лионом. Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом". Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.Открыл счет в игре на 42-й минуте иранский нападающий "сине-бело-голубых" Сердар Азмун, которому ассистировал российский форвард Артем Дзюба.Таким образом,24-летний футболист стал автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.Напомним, встреча проходит на поле "Стад де Люмьер" в Лионе. В параллельной игре группы G "Бенфика" в Португалии встретится с немецкой командой "РБ Лейпциг", начало – в 22:00 по московскому времени.