В организмах 97 процентов детей содержится пластик. К такому выводу пришли немецкие исследователи. Они нашли следы 11 видов пластмасс, в том числе канцерогенной перфтороктановой кислоты.

В организмах большинства детей содержится пластик. К такому выводу пришли исследователи Федерального ведомства Германии по охране окружающей среды и Института Роберта Коха.Три года они исследовали мочу детей и подростков от 3 до 17 лет (всего было 2500 участников). Выяснилось, что у 97 процентов обследованных есть следы 11 видов пластмасс. Они попадают в организмы детей с упаковкой продуктов, игрушками и водой из пластиковых бутылок, пишет Der Spiegel.Особенно ученых беспокоит наличие у детей канцерогенной перфтороктановой кислоты. У большинства детей, принявших участие в исследовании, ее концентрация доходила до верхних границ допустимой нормы, а у маленьких детей была в два раза выше нормы.Немецкие токсикологи считают, что пластиковую тару надо запретить, а также отказаться от использования в производстве детского питания веществ, которые при взаимодействии с пластиком могут выделять токсические вещества.