Близкие артистки отказываются от какой-либо помощи. Пребывание
в лучшем онкоцентре столицы родные Анастасии Заворотнюк оплачивают из своего
кармана.
Близкие артистки отказываются от какой-либо помощи. Пребывание
в лучшем онкоцентре столицы родные Анастасии Заворотнюк оплачивают из своего
кармана.
Между тем, по словам музыканта, певца, продюсера и режиссера
Андрея Загорского, семье звезды сериала "Моя прекрасная няня" готовы оказать
поддержку, в том числе материальную. Даже в небогатых по сравнению с Москвой
регионах есть те, кто хочет протянуть руку помощи Анастасии Заворотнюк.
"Последние дни пытались найти общий язык с представителями Насти.
Ее представители отказываются от помощи друзей и коллег. Говорят, что сами
полностью в состоянии справиться с ситуацией. Помощь предлагали и в столице, и
из регионов, организаторы концертов готовы были помочь. Остается только молиться",
– сказал Андрей Загорский корреспонденту "Дни.ру".
Режиссеру искренне жаль, что такие ужасные вещи происходят с
талантливой актрисой. "Здесь даже прогнозы не нужны на будущее, все прекрасно
понимают все. Есть пример Жанны Фриске, и что в итоге? Сколько не надейся -
исход будет один", – отметил Загорский.
Андрей обратился к представителям прессы. Режиссер призвал
прекратить спекуляции на имени Анастасии Заворотнюк.
"Просьба ко СМИ и преданным поклонникам: не спекулируйте на
имени Насти, хватило спекуляций на имени Юлии Началовой", – резюмировал Андрей Загорский.
Напомним, по некоторым данным, актриса
находится в реанимации частного медицинского центра в Москве. Актрисе оказывают
паллиативную помощь. Ходят слухи, что пребывание в госпитале родным актрисы влетает
в копеечку: ценник начинается от пяти тысяч евро, для раковых больных – от восьми.
Деньги вносятся до госпитализации и являются депозитом на исследования, анализы
и операции.
Как стало известно ранее, врачи прекратили активное лечение
Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции
легких. При этом звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" в
коме. У нее развились полиорганная недостаточность и пневмония.