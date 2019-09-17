Близкие артистки отказываются от какой-либо помощи. Пребывание в лучшем онкоцентре столицы родные Анастасии Заворотнюк оплачивают из своего кармана.

Близкие артистки отказываются от какой-либо помощи. Пребываниев лучшем онкоцентре столицы родные Анастасии Заворотнюк оплачивают из своегокармана.Между тем, по словам музыканта, певца, продюсера и режиссераАндрея Загорского, семье звезды сериала "Моя прекрасная няня" готовы оказатьподдержку, в том числе материальную. Даже в небогатых по сравнению с Москвойрегионах есть те, кто хочет протянуть руку помощи Анастасии Заворотнюк."Последние дни пытались найти общий язык с представителями Насти.Ее представители отказываются от помощи друзей и коллег. Говорят, что самиполностью в состоянии справиться с ситуацией. Помощь предлагали и в столице, ииз регионов, организаторы концертов готовы были помочь. Остается только молиться",– сказал Андрей Загорский корреспонденту "Дни.ру".Режиссеру искренне жаль, что такие ужасные вещи происходят сталантливой актрисой. "Здесь даже прогнозы не нужны на будущее, все прекраснопонимают все. Есть пример Жанны Фриске, и что в итоге? Сколько не надейся -исход будет один", – отметил Загорский.Андрей обратился к представителям прессы. Режиссер призвалпрекратить спекуляции на имени Анастасии Заворотнюк."Просьба ко СМИ и преданным поклонникам: не спекулируйте наимени Насти, хватило спекуляций на имени Юлии Началовой", – резюмировал Андрей Загорский.Напомним, по некоторым данным, актрисанаходится в реанимации частного медицинского центра в Москве. Актрисе оказываютпаллиативную помощь. Ходят слухи, что пребывание в госпитале родным актрисы влетаетв копеечку: ценник начинается от пяти тысяч евро, для раковых больных – от восьми.Деньги вносятся до госпитализации и являются депозитом на исследования, анализыи операции.Как стало известно ранее, врачи прекратили активное лечениеАртистку подключили к аппарату искусственной вентиляциилегких. При этом звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" вкоме. У нее развились полиорганная недостаточность и пневмония.