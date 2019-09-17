Известные актеры запустили в соцсетях флешмоб в поддержку актера Павла Устинова, который был осужден на 3,5 года за нападение на омоновца. Флешмоб начал актер Александр Паль (он тоже принимал участие в несанкционированной акции 3 августа). На своей странице в Facebook он назвал дело сфабрикованным.

Известные актеры запустили в соцсетях флешмоб в поддержку актера Павла Устинова, который был осужден за нападение на омоновца.Флешмоб начал актер Александр Паль (он тоже принимал участие в несанкционированной акции 3 августа). На своей странице в Facebook он назвал дело сфабрикованным. По его словам, на видео задержания прекрасно видно, что Устинов не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что не выкрикивал лозунги. Однако видеозапись не рассматривалась как доказательство. "Это произвол и самосуд. И я думаю, что мы должны обратить внимание властей на очередной самосуд", — написал Паль.Как сообщает "Интерфакс", его поддержали актеры Максим Виторган, Елизавета Боярская, Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Анна Чиповская и другие. Они публикуют видеообращения в соцсетях со словами поддержки, а также плакат, на котором написано "Я/Мы Павел Устинов".Видеообращение в поддержку своего коллеги записал также актер Никита Ефремов. По его мнению, наказание Устинова не соответствует тому, что он совершил. "У меня в памяти еще свежо дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем", — сказал Ефремов.16 сентября Тверской суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании и вывихнул руку омоновцу.Устинов не считает себя виновным. Его защита намерена обжаловать приговор.