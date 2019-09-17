В случае если футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев серьезно нарушат закон, их вернут в колонию из-за нарушения УДО, однако вряд ли они пойдут на это после года вне воли, считает юрист Сергей Михайлов.

В случае если футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев серьезно нарушат закон, их вернут в колонию из-за нарушения УДО, однако вряд ли они пойдут на это после года вне воли, считает юрист Сергей Михайлов.Как сообщалось ранее, суд освободил осужденных за драки в Москве Кокорина и Мамаева условно-досрочно, во вторник утром покинули исправительную колонию в Белгородской области​​​.Михайлов отметил, что футболисты некоторое время будут находиться под контролем правоохранительных органов, передает РИА Новости.Как сообщил юрист, участковые будут время от времени созваниваться с осужденными, заходить к ним в гости."Иногда полицейские проверяют вверенных им лиц даже ночью, что не совсем законно. За исполнением условий условно-досрочного освобождения будут следить сотрудники ФСИН. Они сразу получат информацию, если футболисты допустят какие-то правонарушения. Если сочтут, что это нарушение условий УДО, то они могут обратиться в суд, чтобы вернуть ребят в колонию", — добавил Михайлов, отметив, что такое стечение обстоятельств можно считать маловероятным.