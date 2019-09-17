Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков рассказал, какие симптомы могут указывать на рак мозга. Оказывается, все начинается довольно безобидно.

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков рассказал, какие симптомы могут указывать на рак мозга. Оказывается, все начинается довольно безобидно.Основные признаки страшного заболевания просты и многим привычны. Кобяков поведал, что зачастую именно из-за внешней безобидности диагностировать глиобластому – одну из самых опасных видов онкологии, которая возникает сразу в четвертой степени – очень тяжело."Опухоли головного мозга могут проявляться общемозговой симптоматикой(головная боль, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровнябодрствования или нарушение сознания)", – рассказал эксперт, телеканал "360" со ссылкой на издание .Медик также отметил, что часто у тех, кто уже болен, отмечаются проблемы с двигательным аппаратом. Если поражена правая часть мозга – значит, будут плохо двигаться левые конечности, если же лева – то наоборот."Нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге,затруднения речи, памяти, сужение полей зрения. Кроме того, одним извариантов первых симптомов опухоли головного мозга являетсявозникновение эпилептиформных припадков", – дополнил врач.По словам Кобякова, всего выявляют 23 случая заболевания на 100 тысяч человек, однако, не ясно – то ли такие цифры являются показателем низкое заболеваемости, то ли поздней диагностикой. В год число пострадавших от рака равняется 34 тысячам человек.