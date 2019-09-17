Теперь это не проблема!

Теперь это не проблема!Бывают ситуации, когда нужно срочно отправить деньги, а у получателя нет действующей карты (или счета). Либо карта есть, но она недоступна, или вы не знаете ее реквизитов. Как быть?Теперь это не проблема! Вы можете перевести деньги со своей карты абсолютно любому человеку, зная только его Фамилию-Имя-Отчество или номер мобильного телефона. А ваш адресат получит наличные в устройстве самообслуживания или в филиале Сбербанка в любое удобное для него время.Все просто:Зайдите в приложение Сбербанк Онлайн и кликните на вкладку «Платежи»В блоке «Переводы» выберите услугу «Любому человеку»Оформите переводОтправьте полученный секретный код получателю переводаПосле этого получателю останется лишь ввести секретный код на клавиатуре банкомате и забрать деньги.*ВАЖНО! При необходимости в любой момент Вы сможете отменить перевод до его выдачи получателю.Вы будете в курсе всех этапов перевода – банк проинформирует Вас смс или пуш-уведомлениями.Кстати! Теперь в мобильном приложении Сбербанк Онлайн также доступны переводы за рубеж. Не вставая с дивана, можно перевести деньги в любую из 11 стран СНГ для выплаты наличными и в 14 стран Европы (при переводе на счет).*перевод, отправленный только по ФИО можно получить исключительно в офисе банка