В Госдуме сегодня обсуждали проект об обязательном горячем питании в начальной школе. Он может быть принят до конца года.

В Госдуме сегодня обсуждали проект об обязательном горячем питании в начальной школе. Он может быть принят до конца года. А как сейчас кормят школьников во Владимире?49 школа Владимира. Новостройка. Открылась в прошлом году . По словам замначальника управления образования Владимира Ирины Пеньковой, она уже и не помнит, когда им в последний раз жаловались на организацию питания. По всей видимости, родители решают этот вопрос на уровне школы. В рамках полномочий чиновников - проверка соблюдения санитарных правил в столовых и буфетах и контроль за организацией процесса питания.Ирина Пенькова, замначальника управления образования администрации г. Владимира: "Раздача, перемена, как провожают детей, как их контролируют во время приема пищи, как они возвращаются в класс, в особенности, если это начальная школа. Потому что у нас собственно приготовление пищи передано профессионалам, занимаются этим комбинаты питания."Комбинаты питания, а именно, что и в каких условиях готовят, контролирует Управление экономики. Снять пробу имеют право и депутаты. Сейчас на первый план выходит другая проблема, считает депутат Владимирского горсовета врач Ирина Машковцева. Важно, чтобы дети не отказывались от горячего питания. Такие прецеденты есть в некоторых школах, но не в 49-й.Ирина Машковцева, депутат Владимирского горсовета: "Чувствуется, что и сами сотрудники и директор школы относятся очень серьезно."В этом году на организацию школьного питания Владимир выделил около 112 миллионов рублей, на три миллиона больше, чем в прошлом. Но не все измеряется деньгами. Если приготовлено невкусно, дети есть не будут.Соня Вершинина, ученица 3 класса средней школы №49: "Нас вкусно кормят! Ну на обед нам суп дают. -Не хуже чем у мамы ? -Нет, не хуже! Вкусно!"И все же вопросы у народных избранников появились. В первую очередь к тому, что продают в школьных буфетах.Ирина Машковцева, депутат Владимирского горсовета: "Вот в буфете, например, много "Марсов" и "Сникерсов". Вот это смущает, честно говоря, потому что мы говорим одно, а в общем делаем другое. Мы же понимаем, что ничего хорошего в этих батончиках нет."Вопрос к питанию в детских учебных заведениях нашей области встал остро несколько лет назад. Когда вскрылся вопрос о недобросовестном поставщике продуктов. Специалисты владимирского комбината детского питания "Школьный" утверждают, что к этому вопросу относятся серьезно. Вплоть до того, что с производителями даже обсуждают состав продукции. Например, в этих сосисках "Молочных" мало соли и нет специй. "Школьный" готовит для 20 школ Владимира и нескольких других образовательных учреждений.Надежда Зайцева, директор МУП комбинат питания"Школьный ": "Все основные продукты получаем от производителей Владимирской области и города. Это мясо, вареные колбасы и сосиски в том числе. Это молочная продукция, овощи все производимые во Владимирской области. Все это проверяется, поскольку действует федеральная программа, подтверждающая безопасность, электронная. То есть они к нам поступают, тут же приходит документ, подтверждающий, что товар соответствует."Почему надо есть щи или кашу, детям, возможно, объяснят на уроках. В школах собираются вводить специальный предмет "Порядок правильного питания". Что едят школьники, обеспокоены и в Правительстве России. Законопроект о горячем питании в школах в скором времени поступит в Госдуму. Школьные завтраки и обеды должны быть полноценными, сбалансированными, а для всех учеников начальной школы еще и обязательными.Вера Куликова, Максим Котов. Вести-Владимир.