Дана Борисова прокомментировала версию о том, что рак у Анастасии Заворотнюк могли спровоцировать стволовые клетки. Популярная телеведущая призналась, что в свое время тоже делала аналогичные инъекции.

Дана Борисова прокомментировала версию о том, что рак у Анастасии Заворотнюк могли спровоцировать стволовые клетки. Популярная телеведущая призналась, что в свое время тоже делала аналогичные инъекции.После того, как стало известно о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, в СМИ рассматриваются несколько версий, что могло послужить ее причиной. По некоторым предположениям, спровоцировать онкологическое заболевание у звезды сериала "Моя прекрасная няня" могли стволовые клетки. Якобы в борьбе за вечную молодость люди и, в частности, знаменитости, готовы пожертвовать собственным здоровьем.Телеведущая Дана Борисова в откровенном интервью с корреспондентом "Дни.ру" призналась, что один-два раза делала себе такие инъекции. Более того, она помнит, как раньше якобы дважды в неделю ждали самолетов из, предположительно, Сибири, откуда везли эти стволовые клетки, и их буквально растаскивали по домам, такой был ажиотаж.Гламурная красотка отметила, что не могла себе позволить себе делать такие уколы, потому что "это дорогая штука". При этом она не стала скрывать, что обожает косметологию. откровенно сообщила, что делала уколы в лицо, а ведь некоторые, по ее данным, стволовые клетки пускали по биологически активным точкам и даже внутрь организма.Если все же окажется, что использование стволовых клеток имеют какую-либо связь с возникновением рака, то , как, впрочем, и другим отечественным знаменитостям, коловшим себе это, грозит серьезная опасность.