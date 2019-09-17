Ваше мнение - ценность!

Рабочая группа обсуждает предложение Максима Шевченко - депутата от КПРФ - создание наблюдательного совета на губернском тв. Рабочая группа рекомендует проект отклонить

× Загрузка фотографий по теме

× HTML-Код для вставки в блог или сайт