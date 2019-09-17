Рабочая группа обсуждает предложение Максима Шевченко - депутата от КПРФ - создание наблюдательного совета на губернском тв. Рабочая группа рекомендует проект отклонить
<a href="https://33live.ru/novosti/17-09-2019-kakie-shansy-u-gubernii-33-stat-obshhestvennym-televideniem-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Какие шансы у Губернии 33 стать общественным телевидением Владимирской области?</a> - Рабочая группа обсуждает предложение Максима Шевченко - депутата от КПРФ - создание наблюдательного совета на губернском тв. Рабочая группа рекомендует проект отклонить
[url=https://33live.ru/novosti/17-09-2019-kakie-shansy-u-gubernii-33-stat-obshhestvennym-televideniem-vladimirskoj-oblasti.html]Какие шансы у Губернии 33 стать общественным телевидением Владимирской области?[/url] - Рабочая группа обсуждает предложение Максима Шевченко - депутата от КПРФ - создание наблюдательного совета на губернском тв. Рабочая группа рекомендует проект отклонить