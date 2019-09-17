Дестабилизация на Ближнем Востоке началась с того момента, когда американцы уничтожили двумя ударами Ирак. И никакие доводы, и призывы к разумному подходу не помогали. Потом они тоже самое сделали с Ливией. Результат известен и в Европе, и в Африке.

Дестабилизация на Ближнем Востоке началась с того момента, когда американцы уничтожили двумя ударами Ирак. И никакие доводы, и призывы к разумному подходу не помогали. Потом они тоже самое сделали с Ливией. Результат известен и в Европе, и в Африке. Ситуация патовая и сложная, но не для России. Сейчас у США шаткое положение на Ближнем Востоке. Проблема состоит в том, что у американцев там нет ни одной серьезной базы.Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", комментируя атаку дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии."Саудовская Аравия — это самое проблематичное и слабое государство на Ближнем Востоке. Богатая и огромная страна, племенное общество, несколько религиозных направлений ислама, которые воюют одни с другими. Демократией там, понятно, не пахнет ни в каком виде. Эта страна войны не выдержит и в результате может вообще перестать существовать", — считает эксперт.В ночь на 14 сентября дронами были атакованы два важных нефтяных объекта Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. На эти объекты приходится около половины саудовских мощностей — почти 6 миллионов баррелей в сутки.Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях на нефтяные объекты. Однако Иран отрицает свою причастность к атакам. Ответственность взяли на себя повстанцы-хуситы в Йемене и пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.