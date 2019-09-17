Бывший заместитель главы коммунистической партии Чехии Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, заместитель руководителя Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел вызвали бурную реакцию со стороны посольства Украины одним фактом своей поездки в Чехию. В ответ на протест украинских дипломатов Министерство иностранных дел Чехии высказалось весьма сдержанно.

Бывший заместитель главы коммунистической партии Чехии Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, заместитель руководителя Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел вызвали бурную реакцию со стороны посольства Украины одним фактом своей поездки в Чехию. В ответ на протест украинских дипломатов Министерство иностранных дел Чехии высказалось весьма сдержанно.Упорный отказ украинских политиков от признания объективной реальности в вопросе территориальной принадлежности Крыма продолжает приводить к сложностям, в первую очередь, для Киева. Местные политики и дипломаты вынуждены буквально следить за тем, кто посещает российский полуостров, выискивать в потоке туристов и членов официальных делегаций иностранцев с тем, чтобы после закатить по этому поводу истерику.Примечательно, что европейские власти перестали поддерживать эти порывы своих украинских коллег. Ответы, которые Киев получает от них после своих претензий, зачастую можно расценить как плевки в лицо. Например, в Министерстве иностранных дел Чехии заметили, что делегация, так сильно взволновавшая украинское посольство, приехала в Киев в частном порядке и законов своей страны не нарушала.Впрочем, представитель чешского дипломатического ведомства Зузана Штихова нашла способ "подсластить пилюлю" для украинцев. "МИД рекомендует гражданам республики при зарубежных поездках уважать законы других стран, включая Украину", – цитирует ее РИА Новости. Впрочем, внимательные комментаторы обратили внимание на то, что чешская делегация прибыла на российский полуостров и ни одного российского же закона не нарушила, поэтому и тут ни Киеву, ни Праге беспокоиться не о чем.Материал дополняется.