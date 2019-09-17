В ходе проверки в нескольких управляющих компаниях были выявлены нарушения в эксплуатации жилищного фонда.

В ходе проверки в несколькихуправляющих компаниях были выявлены нарушения в эксплуатации жилищного фонда.У прокуратуры возникли претензии к состоянию трубопроводов,исправности запорно-регулирующей арматуры в подвальных помещения и тепловых узлахмногоквартирных домов.Кроме того, при осмотре домов, подведомственныхООО «ЖЭУ2» выявлены факты разрушения цокольной части домов (трещины фасадов, выпадение кирпичей). В домах не проведены работы по промывке и опрессовке внутридомовой системы отопления. В отношении руководителя ООО «ЖЭУ 2» возбуждено дело об административном правонарушении