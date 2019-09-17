В ходе проверки в нескольких управляющих компаниях были выявлены нарушения в эксплуатации жилищного фонда.
В ходе проверки в нескольких
управляющих компаниях были выявлены нарушения в эксплуатации жилищного фонда.
У прокуратуры возникли претензии к состоянию трубопроводов,
исправности запорно-регулирующей арматуры в подвальных помещения и тепловых узлах
многоквартирных домов.
Кроме того, при осмотре домо
в, подведомственных
ООО «ЖЭУ2» выявлены факты разрушения цокольной части домов (трещины фасадов, выпадение кирпичей). В домах не проведены работы по промывке и опрессовке внутридомовой системы отопления. В отношении руководителя ООО «ЖЭУ 2» возбуждено дело об административном правонарушении