В Красноярске коллекторы белой краской написали слово долг на двери одной из квартир. Правда, квартира принадлежит уже не должнику.

Владелица недвижимости обратилась к судебным приставам. Коллекторов нашли по записи с камеры домофона – ими оказались местный студент и выпускник колледжа.Студент рассказал, что увидел объявление микрофинансовой организации о поиске сотрудника, и решил подзаработать таким нехитрым способом, а для поддержки привлек к делу своего друга.Фото: ї ИА "Запад 24"Должник же, которому принадлежала квартира, продал ее, чтобы рассчитаться с кредиторами.Задержанные рассказали, что подобным образом испортили двери еще двух квартир, но от их владельцев жалоб не поступало, сообщает ИА "Запад 24".Молодому человеку грозит ответственность по двум статьям УК РФ, и если по одной штраф не превышает 1 тысячу рублей, то по другой он может достичь 500 тысяч.