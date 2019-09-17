Совсем скоро в Москве пройдет концерт Андрея Державина и группы Сталкер. Сходить на него вы сможете совершенно бесплатно, потому чтоДни.ру подарят вам пригласительные.

Совсем скоро в Москве пройдет концерт Андрея Державина и группы "Сталкер". Сходить на него вы сможете совершенно бесплатно, потому что"Дни.ру" подарят вам пригласительные.Андрей Державин и группа "Сталкер" выступят в Vegas Ciry Hall 21 сентября. Для зрителей, это будет отличная возможность окунуться впрошлое и попасть на дискотеку 80-х."Вы сможете почувствовать себя счастливыми и беззаботными, и еще раз убедиться в том, что все эти годы мы были вместе" – говорит Андрей Державин.В программе вы услышите многие известные хиты, такие, как: ""Не плачь, Алиса!", "Брат", Катя-Катерина", "Чужая свадьба", Журавли", а также песни с самых первых альбомов: "Ночной город", "Звезды", "Без тебя", "Я подожду" и многие другие. Будут и новинки.Попасть на концерт Андрея Державина и группы "Сталкер" очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:подпишитесь на наш аккаунт впоставьте лайк под последними тремя постамиотметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 19 сентября. Счастливчики смогут забрать билеты из редакции.Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на спектакль "".