Дизайнер Константин Коновалов оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушения на несанкционированной акции 27 июля. Коновалов известен как один из создателей нового логотипа московского метро, над которым работала студия Артемия Лебедева. Он сообщил, что дизайнеру при задержании сломали ногу.

Дизайнер Константин Коновалов оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушения на несанкционированной акции 27 июля. Такое решение принял Савеловский суд Москвы.Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова, Коновалов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьей КоАП.Константин Коновалов известен как один из создателей нового логотипа московского метро, над которым работала студия Артемия Лебедева в 2014 году.Сам Лебедев сообщал ранее в соцсетях, что его бывшего сотрудника задержали во время пробежки в центре Москвы и было это за два часа до акции 27 июля.При этом, сообщил Лебедев, правоохранители сломали Коновалову ногу.Фото загипсованной ноги и костылей в своем "Твиттере" публикует и сам Коновалов. При этом следователи заявляли, что в действиях полицейских, задержавших Коновалова, нарушений закона выявлено не было.Не согласованные с властями столицы митинги проходили в столице в середины июля. Они были организованы несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы.В общей сложности полиция задержала на них около 1,7 тысячи человек.СКС РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.