Антону – единственному сыну музыканта Игоря Корнелюка – 36 лет. Но ни петь, ни писать музыку ему не интересно. Подробности за кулисами музыкального фестиваля Бархатный сезон, который проходит в сочинском гранд-отеле Жемчужина, выяснил корреспондент Дни.ру.

Антону – единственному сыну музыканта Игоря Корнелюка – 36 лет. Но ни петь, ни писать музыку ему не интересно. Подробности за кулисами музыкального фестиваля "Бархатный сезон", который проходит в сочинском гранд-отеле "Жемчужина", выяснил корреспондент "Дни.ру".Сын артиста учился в Санкт-Петербургском университете информационных технологий, механики и оптики. "Антон у меня занимается компьютерными технологиями и всякими вычислительными штуками. Проще говоря, он хакер", – признался Корнелюк."Я до сих пор не знаю, правильно ли сделал, не отдав его в музыку, не ошибся ли, что не настоял, – вздыхает Игорь. – Дело в том, что когда я сам занимался в музыкальной школе, видел, что сидящие на там ребята ненавидят сольфеджио. И тогда я дал себе слово, что если у меня будут дети, то никогда не буду заставлять их учить музыку"."Когда Антон был маленький, я несколько раз брал его на студию – думал, что заинтересуется, – продолжает Корнелюк. – Он немного посмотрел и взмолился: "Папа, я пойду?""Любимое занятие Антона – брать у папы деньги, – продолжает артист. – Я мечтаю, чтобы наступил тот момент, когда я приду к сыну и скажу: "Антоша, что-то я поиздержался, дай папе бабла!" (смеется).При этом самому Корнелюку, по его признанию, основной доход сегодня приносит не исполнение песен про "Город, которого нет" и "Билет на балет", а сочинение музыки. Например, только что он закончил писать оперу с рабочим названием "Полироль" – это рождественская сказка для детей и взрослых.