Единственному сыну Игоря Корнелюка 36 лет. Ни петь, ни писать музыку Антону не интересно. Подробности за кулисами фестиваля Бархатный сезон, который проходит в сочинском гранд-отеле Жемчужина, выяснил корреспондент Дни.ру.

Единственному сыну Игоря Корнелюка 36 лет. Ни петь, ни писать музыку Антону не интересно. Подробности за кулисами фестиваля "Бархатный сезон", который проходит в сочинском гранд-отеле "Жемчужина", выяснил корреспондент "Дни.ру".Сын артиста учился в Санкт-Петербургском университете информационных технологий, механики и оптики. "Антон у меня занимается компьютерными технологиями и всякими вычислительными штуками. Проще говоря, он хакер", – признался Корнелюк."Я до сих пор не знаю, правильно ли сделал, не отдав его в музыку, не ошибся ли, что не настоял, – вздохнул Игорь. – Когда я сам занимался в музыкальной школе, видел, что сидящие там ребята ненавидят сольфеджио. И тогда я дал себе слово: если у меня будут дети, никогда не буду заставлять их учить музыку"."Когда Антон был маленький, я несколько раз брал его в студию. Думал, заинтересуется, – продолжил Корнелюк. – Он немного посмотрел и взмолился: "Папа, я пойду?""Любимое занятие Антона – брать у папы деньги, – улыбнулся артист. – Я мечтаю, чтобы наступил тот момент, когда приду к сыну и скажу: "Антоша, что-то я поиздержался, дай папе бабла!"Корнелюку, по его признанию, основной доход сегодня приносит не исполнение песен про "Город, которого нет" и "Билет на балет", а сочинение музыки. Например, только что он закончил писать оперу с рабочим названием "Полироль" – это рождественская сказка для детей и взрослых.