В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человекАналитики сайта Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России по уровню безопасности, составленный на основе оценок местных жителей. Город Кострома вошел в верхнюю часть рейтинга – костромичи высоко оценивают уровень безопасности в областной столице.В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Респондентов просили по 10-бальной шкале оценить утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» (где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен»).В среднем по стране оценка безопасности городов составила 6,8 балла. Самым безопасным среди российских городов стал Ейск (Краснодарский край), наименее безопасным — Шахты (Ростовская область). Лидер рейтинга набрал 8,6 баллов, а признанный небезопасным Шахты - лишь на 4,5 балла.Кострома заняла в рейтинге 56 место, набрав по итогам опроса населения 7 баллов. Это на целых полбалла выше показателей прошлого года. Соседи нашего города заняли более низкие позиции рейтинга: Иваново занял 87 место, Ярославль – 161 место.Большую роль в обеспечении правопорядка и безопасности граждан играет качественная и оперативная работа правоохранительных органов Костромской области. По данным регионального управления УМВД, за первое полугодие 2019 года преступления, направленные против жизни и здоровья граждан, сократились в регионе более чем на 17%. Отмечено сокращение убийств, фактов умышленного причинения вреда здоровью. Проведена большая работа по профилактике правонарушений, обеспечению надлежащего общественного порядка и безопасности. Так, в соответствии с задачами, поставленными губернатором Сергеем Ситниковым, идет активное внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».Данный комплекс внедряется в регионе в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации. В Костроме к данной системе подключено более 240 цифровых камер. Видеонаблюдением оснащены места массового пребывания граждан, объекты жилой застройки, торговли, здравоохранения, религиозные, общеобразовательные организации, объекты спорта и транспортной инфраструктуры.В режиме онлайн информацию с камер получают правоохранительные органы, а также операторы системы-112. За 2018 год с использованием камер видеонаблюдения, установленных на территории областного центра, пресечено 228 правонарушений. Для сравнения, в 2017 году - лишь 13.Главой региона ранее в июне текущего года была поставлена задача по расширению использования системы «Безопасный город» во дворах жилых домов. «Для нас важно, чтобы люди себя чувствовали защищенными не только в своей квартире и своем подъезде, чтобы они чувствовали защищенность своих детей и имущества на дворовых территориях», - подчеркнул Сергей Ситников.