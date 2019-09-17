Крупнейший световой фестиваль мира вновь пройдет в Москве

Самое яркое и ожидаемое мероприятие осени под открытым небом — IX Московский международный фестиваль Круг света — на пять дней изменит облик столицы. С 20 по 24 сентября вечерняя Москва заиграет красками и волшебным светом и погрузит публику в атмосферу сказочного мира, наполненную световыми иллюзиями и мечтами о дальних странствиях.Круг света — один из самых крупных и посещаемых фестивалей света в мире, ежегодно на несколько дней меняющий привычный облик знаковых мест и зданий Москвы. Каждый сентябрь сотни тысяч гостей фестиваля из разных стран и регионов России стремятся посмотреть неординарные шоу 3D-мэппинга и пиротехники, световые инсталляции и лазерные проекции, познакомиться с последними веяниями в области компьютерной графики и увидеть работы участников международного конкурса светохудожников АРТ ВИЖН.В рамках фестиваля светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику проецирования на объектах.Открытие фестиваля пройдет на Гребном канале, где зрителям будет показан мультимедийный световой мюзикл Семь нот. Герои мюзикла — обычные горожане, каждый день они сталкиваются с разными жизненными ситуациями, а успешно найти выход из сложных перипетий и разобраться в своих переживаниях нашим героям поможет музыка.Сюрпризы для зрителей начнутся уже с первого шага на площадку, ведь в этом году она полностью преобразится, изменит не только свою форму, но и геометрию! Благодаря неожиданному техническому решению фантастическое шоу развернется на огромной водной арене, а наблюдать его зрители смогут в буквальном смысле с новой, неожиданной точки зрения. Над каналом будет возведена специальная конструкция, которая соединит два берега и послужит экраном для видеопроекций и платформой для размещения инструментов огненных, световых эффектов. Кроме того, на водной глади канала разместятся более ста горелок, свыше двухсот фонтанов и водно-веерные экраны. Завершится открытие фестиваля музыкально-пиротехническим шоу.Закрытие фестиваля Круг света состоится также на площадке Гребного канала 24 сентября, оно будет состоять из двух частей. Зрители увидят световую новеллу Код единства, которая в поисках ответа на вопрос: Что делает миллионы людей единой нацией? — проведет зрителей по их загадочному генетическому коду, формировавшемуся общей историей, невзгодами и победами, культурой, природой и традициями.В завершение фестиваля зрителей ждет музыкально-пиротехническое представление — высотный фейерверк, во время которого яркими красками в небе раскроются заряды калибром до 400 мм.Театральная площадь развернет перед своими посетителями самые масштабные видеопроекции фестиваля. Сразу три фасада — Большого, Малого и Молодежного театров, — а также дополнительные плоскости для видеопроекций сольются в целостную панорамную картину и смогут еще глубже погрузить зрителей в сюжеты шоу-программы.В дни фестиваля здесь будет демонстрироваться световая новелла, посвященная Году театра в России, а также лучшие световые шоу прошлых лет. Кроме того, на фасадах ведущих театров страны московская публика увидит работы финалистов международного конкурса видеомэппинга АРТ ВИЖН в номинации Классик.Музей-заповедник Коломенское на время фестиваля вновь превратится в Парк сказок — место, куда особенно приятно прийти всей семьей и окунуться в волшебный мир световых иллюзий и приключений. Территория Парка сказок площадью более полутора гектаров наполнится световыми инсталляциями, видеомэппинговыми шоу на фасадах зданий. Вдоль сказочного маршрута гости встретят персонажей любимых детских произведений, оживших марионеток, попадут в Театр теней, а световые человечки исполнят для зрителей зажигательный танец.Перед посетителями парка Останкино предстанут необыкновенные световые и видеопроекционные инсталляции, которые будут не только взаимодействовать с ландшафтом парка, но и порой даже искажать его пространство! Помимо этого в парке пройдет концерт Дмитрия Маликова со световым сопровождением.В этом году площадка Музея Победы впервые станет частью международного конкурса Арт Вижн в номинации Модерн. Лучшие творческие работы на фасаде здания будут представлены 16 участниками из 12 стран: Болгарии, Индонезии, Испании, Китая, Колумбии, Мексики, России, Румынии, Украины, Черногории, Чили, Японии. Увидеть красочные проекты можно будет каждый вечер с 20 по 24 сентября с 19.30 до 23.00.В самом центре Москвы на фасаде Политехнического музея зрители увидят два невероятно красочных представления — об истории старейшего здания столицы и его будущем. Зрители, как по волшебству, за минуты узнают о значимых событиях просветительской жизни: от невероятного успеха Политехнической выставки 1872 года до наших времен; от активной деятельности научных лабораторий до творческих встреч с Маяковским, Рахманиновым и другими легендами русской культуры и искусства.Фасады зданий комплекса Международного Инвестиционного банка на проспекте Академика Сахарова станут пространством комбинированного видеопроекционно-лазерного шоу, уникального по своим масштабам даже для фестиваля Круг света. В истории фестиваля еще не было реализовано лазерных проекций на фасадах подобной площади. Перед зрителями в циклическом режиме будут демонстрироваться 15-минутное лазерное шоу и два видеопроекционных шоу. Первое из них под названием Космическая одиссея перенесет публику в глубины космоса и позволит прикоснуться к его самым волнующим и загадочным явлениям. Продолжительность полета к загадкам космоса составит 5 минут. Второе шоу Мелодии Знаний, продолжительностью 28 минут, под музыкальные ритмы погрузит зрителей в характерные пространства разнообразных научных дисциплин.Поклонников клубной музыки ждет концертный зал Arbat Hall, где пройдет интернациональная светомузыкальная вечеринка — творческое состязание между виджеями из разных уголков мира — участниками номинации Виджеинг конкурса АРТ ВИЖН.В рамках образовательной программы 21 и 22 сентября в Центре Digital October ведущие специалисты по светодизайну и видеопроекциям со всего мира поделятся опытом реализации масштабных проектов, расскажут о подводных камнях организационного процесса световых представлений, обсудят технические новинки и актуальные тенденции.Посещение всех площадок фестиваля — бесплатное.