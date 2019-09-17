В белом доме начали вскрывать конверты с заявками на конкурс по выбору регоператора по зоне №2.

В белом доме начали вскрывать конверты с заявками на конкурс по выбору регоператора по зоне №2.Всего на участие в конкурсе подано 15 заявок. Участники конкурсной комиссии в течении нескольких дней должны проверить и изучить тысячи документов, среди которых приказы, протоколы и выписки из ЕГРИП. С компанией-победителем конкурсного отбора будет заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по зоне №2. Пока рассмотрели 2 заявки. Напомним, помимо областного центра в зону №2 входят Радужный, а также Гороховецкий, Вязниковский, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы.