Если люди собираются на ток-шоу, то их слова, мысли и предложения не надо воспринимать серьезно. Это только слова, а не документ, — так в эфире программы 60 минут отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко первый президент Украины Леонид Кравчук.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы"60 минут" прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о "формуле Зеленского".По мнению Кравчука, если люди приходят на ток-шоу, то к их словам, мыслям и предложениям не стоит относиться серьезно, поскольку это лишь слова, а не документ.Ранее Вадим Пристайко во время ток-шоу на телеканале ICTV сообщил о некой "формуле Зеленского", которая способна прекратить войну в Донбассе. По мнению украинского министра иностранных дел, одной из ее частей является "возвращение" всех парней и девушек страны. Пристайко заявил, что они попробуют "ментально, месседжами, символами" дотянуться до украинского народа, который остался по "ту сторону".Одним из посланий, по мнению министра иностранных дел Украины, является строительство моста в Станице Луганской. Пристайко считает, что оно позволит людям не приезжать каждые два месяца на перерегистрацию, "чтобы получать несчастную пенсию". При этом украинский политик отметил, что по "формуле Зеленского" предусмотрены новые радикальные меры при невозможности разрешить вооруженный конфликт в Донбассе в ближайшем будущем. Пристайко заявил, что для его разрешения у Украины есть от полугода до года.