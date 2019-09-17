Писательница Дарья Донцова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Ролик вызвал бурную реакцию фолловеров.
Писательница Дарья Донцова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Ролик вызвал бурную реакцию фолловеров.
На записи запечатлены собаки автора "иронических детективов". Главным героем стал беспородный пес по кличке Мафи.
В ходе видеопроцесса питомец активно пытается стащить кочан капусты со стола. В конце ролика ему все-таки удается это сделать.
"У кого-то бывает „тихая охота“ на грибы, а у Мафи – на кочан капусты", – иронично отметила Донцова.
Кроме дворняжки, в кадр попали и другие малыши Дарьи. К слову, у писательницы целых пять собак: четыре мопса и непосредственно сам Мафи. Как утверждает , звезда по праву считается одной из самых заядлых российского шоу-бизнеса.
Фолловерам забавный ролик пришелся по душе. "Ты – не ты, когда голоден", "Охота удалась!", "Собака – капустница", "Голодной никогда не останется!" – смеялись поклонники.