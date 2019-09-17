Писательница Дарья Донцова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Ролик вызвал бурную реакцию фолловеров.

Писательница Дарья Донцова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Ролик вызвал бурную реакцию фолловеров.На записи запечатлены собаки автора "иронических детективов". Главным героем стал беспородный пес по кличке Мафи.В ходе видеопроцесса питомец активно пытается стащить кочан капусты со стола. В конце ролика ему все-таки удается это сделать."У кого-то бывает „тихая охота“ на грибы, а у Мафи – на кочан капусты", – иронично отметила Донцова.Кроме дворняжки, в кадр попали и другие малыши Дарьи. К слову, у писательницы целых пять собак: четыре мопса и непосредственно сам Мафи. Как утверждает , звезда по праву считается одной из самых заядлых российского шоу-бизнеса.Фолловерам забавный ролик пришелся по душе. "Ты – не ты, когда голоден", "Охота удалась!", "Собака – капустница", "Голодной никогда не останется!" – смеялись поклонники.