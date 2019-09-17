Правительству Венесуэлы удалось достичь ряда договоренностей с оппозицией. И власти страны готовы к дальнейшему диалогу с политическими оппонентами, заявил президент Николас Мадуро после подписания соглашения с частью оппозиционеров.

Правительству Венесуэлы удалось достичь ряда договоренностей с оппозицией. И власти страны готовы к дальнейшему диалогу с политическими оппонентами, заявил президент Николас Мадуро после подписания соглашения с частью оппозиционеров.Ранее венесуэльские власти начали переговоры с рядом оппозиционных партий, которые пошли на множество уступок. В частности, было решено создать Национальный совет — специальный орган для дискуссий по спорным вопросам. Стороны договорились созвать новый Центризбирком и возобновить участие проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в работе Национальной ассамблеи.Президент Мадуро надеется, что это не последние уступки со стороны оппозиции после неудавшейся попытки госпереворота. "Усилия со стороны венесуэльских властей, как я и обещал, увенчались успехом! Подписание соглашения гарантирует мирное сосуществование с оппозицией, некое взаимопонимание, — приводит слова Мадуро телеканал "Россия 24". — Это необходимый шаг, который делает возможным поддержание диалога в интересах мира в нашей стране. Понятно, что у нас по-прежнему есть и будут разногласия с оппозицией. Но мы стремимся к дальнейшему продуктивному диалогу, как это получилось сейчас".