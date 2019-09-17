В международной научной конференции Язык культура примут участие лингвисты девяти стран мира — Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Словении, Турции, США и России. Мероприятие проходит с 16 по 19 сентября в Томском государственном университете.

В международной научной конференции "Язык культура" примут участие лингвисты девяти стран мира — Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Словении, Турции, США и России. Мероприятие проходит с 16 по 19 сентября в Томском государственном университете. В качестве организаторов выступил коллектив факультета иностранных языков вуза. В рамках конференции также состоится научный симпозиум и форум "Немецкий язык в современном мире", передает ГТРК "Томск".16 сентября мероприятие открыл первый международный научный симпозиум по межкультурной коммуникации. Участники увидели выступление известных лингвистов из университетов США и Европы и США - заслуженного профессора, президента Американской ассоциации прагматики и сотрудника государственного университета Нью-Йорка Иштвана Кечкеша, а также доктора наук Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца Моники Кирнер-Людвиг.Сегодня научная программа продолжится пленарным заседанием "Немецкий язык в современном мире", где будут зачитаны доклады на немецком, английском и русском языках. В рамках встречи специалисты обсудят вопросы исследования статуса немецкого языка и методику преподавания."Также 19 сентября на "немецком" форуме запланирован мастер-класс, который посвятят теме перевода на немецкий язык русских песен. Его проведет научный сотрудник германского Института имени Макса Планка Элерт Марко", - сообщила руководитель лаборатории социокогнитивной лингвистики и обучения иноязычному дискурсу факультета иностранных языков Ольга Обдалова.В финальный день участники конференции будут работать сразу по нескольким секциям, среди которых - "Межкультурная коммуникация", "Язык и общество" и "Язык и культура в пространстве космического мировоззрения", темой которой станет учение и творчество Николая Рериха, а также язык как инструмент познания мира и древние и современные начну взгляды на взаимосвязь между культурой и здоровьем человека.