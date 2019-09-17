Действиями в поддержку осужденного на 3,5 года Павла Устинова либералы пытаются давить на суд, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий напомнил, что вступать в силовой конфликт с сотрудниками правоохранительных органов нельзя.

Действиями в поддержку осужденного на 3,5 года Павла Устинова либералы пытаются давить на суд, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий напомнил, что вступать в силовой конфликт с сотрудниками правоохранительных органов нельзя.Момент задержания Устинова попал на видео. Несмотря на то, что своей вины он так и не признал, Тверской суд Москвы счел его виновным в сопротивлении сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил вывих плеча, и приговорил к 3,5 годам тюремного заключения.Приговор Устинову вызвал переполох в лояльных либералам СМИ и телеграм-каналах, отмечает издание . По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, либералы таким образом пытаются давить на суд."Кое-кому решение суда не понравилось. Когда оно их устраивает, они говорят, что суд правильный, а если не устраивает, то, мол, и уважать его не следует. Для достижения своих целей они используют актеров, представителей шоу-бизнеса", – сказал Милонов.По словам депутата, россияне должны понимать, что вступать в силовой конфликт с сотрудниками правопорядка нельзя. В том случае, если полицейские превышают свои должностные полномочия, на них можно подать в суд, отметил он."Я уверен, что многие представители нашей культуры, которые вступаются за Устинова, просто даже не разобрались, в чем дело", – полагает депутат.На его взгляд, вся эта история не про Устинова как актера и человека. Милонов уверен, что сейчас идет кампания против Росгвардии и Мосгорсуда.Депутат акцентировал внимание на определенных "модных тенденциях", прослеживающихся в подобных вопросах."Почему-то людей, которых действительно притесняют, причем не за что, театральная общественность и шоу-бизнес не защищают. Это у них не модно. А вот поддержать того, кто в тренде, всегда готовы", – прокомментировал Милонов.