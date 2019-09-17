Фрунзенский районный суд Владимира поставил точку в споре вокруг надписи "Я люблю Владимир".

Фрунзенский суд оштрафовал МКУ "Благоустройство" за конструкцию с надписью "Я люблю Владимир" на Соборной площади. Иск к муниципальному предприятию подавало Министерство культуры. Прошедшей зимой представители федерального ведомства провели проверку охранной зоны памятников ЮНЕСКО: Успенского и Дмитриевского соборов. В ведомстве пришли к выводу, что детская площадка, ярмарка с домиками-шале, избушка Деда Мороза и, конечно, надпись «Я люблю Владимир» размещены здесь незаконно. Суд встал на сторону министерства. Представители" Благоустройства" пока приговор не прокомментировали. Подробности из зала суда в нашем итоговом выпуске "Вестей" в 20.40.